Среда, 21 Ноября 2018 года
12:30:53 МСК

«Не смертельно»: в Госдуме отреагировали на нового главу Интерпола

Политика

Избран кандидат не из России

«Не смертельно»: в Госдуме отреагировали на нового главу Интерпола
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 21 ноября 2018, 11:17 — REGNUM  Главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи «вопреки всем ожиданиям, принципам ротации и логике процесса». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В Интерполе своя механика голосования с учетом позиций континентов. Исходя из прогнозов, победить должен был представитель Европы — то есть Александр Прокопчук, однако был выбран представитель Азии. Я не исключаю, что оппоненты России, которые не стеснялись выступать с откровенными призывами против кандидата из РФ, оказали свое влияние на эту самую механику. Досадно, но не смертельно», — сказал Слуцкий.

Россия будет продолжать сотрудничать с Интерполом, отметил депутат.

«Это важнейшая организация, Прокопчук высокопрофессиональный человек. Уверен, что он достойно продолжит свою карьеру в самых высоких эшелонах международной организации уголовной полиции», — отметил он.

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи.

Читайте развитие сюжета: Выборы в Интерполе назвали средневековыми и позорными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить