«Не смертельно»: в Госдуме отреагировали на нового главу Интерпола

Москва, , 11:17 — REGNUM Главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи «вопреки всем ожиданиям, принципам ротации и логике процесса». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В Интерполе своя механика голосования с учетом позиций континентов. Исходя из прогнозов, победить должен был представитель Европы — то есть Александр Прокопчук, однако был выбран представитель Азии. Я не исключаю, что оппоненты России, которые не стеснялись выступать с откровенными призывами против кандидата из РФ, оказали свое влияние на эту самую механику. Досадно, но не смертельно», — сказал Слуцкий.

Россия будет продолжать сотрудничать с Интерполом, отметил депутат.

«Это важнейшая организация, Прокопчук высокопрофессиональный человек. Уверен, что он достойно продолжит свою карьеру в самых высоких эшелонах международной организации уголовной полиции», — отметил он.

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи.

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