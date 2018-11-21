Сенатор ждет, что санкций против Саудовской Аравии потребуют обе партии США

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своим позитивным отношением к президенту США Дональду Трампу, высказал осторожное сомнение в допустимости компромисса с Саудовской Аравией. В своем твиттере 21 ноября политик пишет:

«Я твердо верю, что будет сильная двухпартийная поддержка серьезных санкций против Саудовской Аравии, включая соответствующих членов королевской семьи, за этот варварский акт, который бросил вызов всем цивилизованным нормам. В то время как Саудовская Аравия является нашим стратегическим союзником, поведение наследного принца — разными путями — продемонстрировало неуважение к отношениям и поставило его, на мой взгляд, за грань токсичности. Я полностью осознаю, что нам приходится иметь дело с плохими действующими лицами несовершенными ситуациями на международной арене. Однако, когда мы теряем наш моральный голос, мы теряем наш самый сильный актив».

Отметим, месяц назад Грэм выражал полную поддержку действиям Трампа в «деле Хашогги», когда в США бурно обсуждали соразмерность реакции Трампа и его предложение Конгрессу решать на свое усмотрение. Комментируя новость о том, что Грэм ожидает сильной двухпартийной поддержки антисаудовских санкций, конгрессмен Эрик Суолуэлл отмечает:

«Предсказание: Линдси Грэм никогда не бросит вызов Трампу. Он может иметь шанс говорить с Трампом раз в месяц на поле для гольфа, но саудиты имеют трамповский кошелек».

Как сообщало ИА REGNUM, мнения президента США Дональда Трампа по поводу виновности в «деле Хашогги» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Сауда ждут и требуют американские сенаторы. Соотечественники напомнили президенту, что давно, уже 120 дней, ждут от него определенности по этому вопросу.