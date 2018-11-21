В Якутии решают вопросы актуализации проекта строительства Ленского моста

Якутск, , 11:04 — REGNUM Вопрос возведения моста через реку Лена сдвинулся с мёртвой точки в результате тесного взаимодействия руководства республики с федцентром, заявил глава региона Айсен Николаев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Айсен Николаев провел в селе Табага, где будет строиться мост, выездное рабочее совещание. В мероприятии участвовали председатель правительства региона Владимир Солодов, его заместитель Кирилл Бычков, мэр Якутска Сардана Авксентьева и другие представители органов власти разного уровня. Целью совещания было согласование трассировки подъездных путей и внесение этой информации и в документы территориального планирования.

12 декабря вопрос строительства Ленского моста рассмотрят на заседании научно-технического совета Росавтодора. Вернуться к этой теме министру транспорта РФ Евгению Дитриху, напомним, поручил президент РФ Владимир Путин по итогам встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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«Последние месяцы мы активно работаем с федеральными органами власти по проекту строительства Ленского моста, и можно смело сказать, что вопрос сдвинулся с мертвой точки, — заверил глава Якутии. — До последнего времени у нас в республике было много разговоров по поводу строительства моста, но не было конкретных решений. Проект, который был разработан ранее, предполагал, что подъездные пути пройдут прямо по Старой Табаге и затронут порядка 200 участков. Сейчас проектировщики нашли другой вариант расположения подъездных путей в объезд села, который затронет минимальное количество частных участков. Этот вариант мы сегодня приняли как основной».

При этом Айсен Николаев отметил, что по строительству моста осталось ещё много вопросов, решаться которые будут на уровне республики.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Лена в Якутии в августе 2018 года попал в план развития инфраструктуры РФ, на реализацию которого планируется потратить порядка 7 трлн рублей.

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За услуги по оценке стоимости строительства и проектирования моста через реку Лена заплатят 20 млн рублей. Эта услуга закупается у единственного поставщика — ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», который оценит и просчитает разные модели возведения мостового перехода возле Якутска.