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Депутаты Верховной рады не заметили отсутствие Крыма на карте

Политика

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в начале 2014 года

Депутаты Верховной рады не заметили отсутствие Крыма на карте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 21 ноября 2018, 11:02 — REGNUM  Члены временной следственной комиссии Верховной рады не отреагировали на карту Украины, на которой отсутствовал Крым, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.

Слайд, иллюстрировавший состояние украинского вооружения с 2005 по 2010 года провисел около 40 секунд, однако парламентарии не обратили на карту никакого внимания, и продолжили обсуждать хищения в ВСУ.

Напомним, ранее национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку оппозиционного телеканала NewsOne, поскольку в эфире телеканала была показана карта без Крыма.

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Отметим, согласно опросам, с потерей Крыма смирилось более 35% граждан Украины.

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Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума в начале 2014 года. Решение поддержали более 90% жителей полуострова. Предпосылкой для проведения референдума в Крыму стало разрушение законной власти на Украине в ходе путча, годовщину начала которого в Киеве отпразднуют 21 ноября.

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