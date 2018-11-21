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Правительство Севастополя не будет повторно вносить закон о бюджете

Политика

Как пояснили чиновники, в 2018 году они больше не имеют права этого делать

Севастополь, 21 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Правительство Севастополя не будет в 2018 году повторно вносить в Заксобрание закон о бюджете, если губернатор наложит на него вето. Об этом журналистам заявил вице-губернатор города-героя Илья Пономарёв.

«Согласно закону мы не имеем права делать этого в течение двух месяцев после того, как законопроект был отклонён», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Севастополя приняло закон о бюджете города на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов с поправками депутатов, которые не устроили правительство города. В команде губернатора сообщили, что глава города Дмитрий Овсянников, скорее всего, наложит вето на данный закон. Уже дано поручение департаменту финансов Севастополя готовиться к вступлению в 2019 год без утверждённого бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь начнет 2019 год без бюджета?

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