Белый дом «подрабатывает пиар-конторой саудовского кронпринца» — сенатор

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Конгресс примет меры в отношении занятой президентом США Дональдом Трампом позиции по Саудовской Аравии, пишет в своем твиттере сенатор Боб Кокер. Обсуждая заявление Трампа, согласно которому убийство журналиста Джамаля Хашогги не подорвет американо-саудовских отношений, Кокер сообщает:

«Никогда не думал, что увижу тот день, когда Белый дом будет подрабатывать пиар-конторой саудовского кронпринца. Конгресс рассмотрит все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты реагирования, в том числе требование по закону определения роли Мухаммеда бин Салмана».

Запись сенатора получила живую реакцию пользователей, причем один из самых популярных комментариев дала пользователь под ником JUL-E:

«Вот что происходит, когда трусы не встают против обнаглевших авторитаристских тенденций. Наши предки переворачиваются в гробах, потому что тот единственный, кто наделен силой, встал не на ту сторону истории. Его слова пусты, его голос был решающим, но он не использовал его».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторы требуют от Трампа определенности — они ждут, что президент решит, виновен ли, по его мнению, саудовский наследный принц.