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На заявления Киева о «проседании» Крымского моста отреагировали в Госдуме

Политика

Заявление украинских властей сделано в тот момент, когда «на Украине национальные проекты летят в глубокую пропасть»

На заявления Киева о «проседании» Крымского моста отреагировали в Госдуме
Иллюстрация: Most.life
Керченский мост

Москва, 21 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  Заявления украинских властей о якобы имеющем место «проседании» опор Крымского моста связаны с желанием Киева отвлечь внимание населения от кризиса в социально-экономической сфере, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»). Об этом 21 ноября сообщает RT.

По словам российского парламентария, заявление министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины сделано в тот момент, когда «на Украине национальные проекты летят в глубокую пропасть».

«Корабли стоят, заводы молчат, население кричит, и тут нужен какой-то объект для отвлечения внимания. И что для этого лучше подходит, чем «проседание» Крымского моста?» — полагает Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине сделали вывод, что опоры моста через Керченский пролив начали смещаться и проседать. Такие выводы власти страны сделали якобы на основе результатов обработки данных космической съёмки.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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