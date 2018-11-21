Среда, 21 Ноября 2018 года
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Киев – против Крымского моста, Сахалин – передачи Курил: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 (время московское)

Киев – против Крымского моста, Сахалин – передачи Курил: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 21 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 14:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/889.

Читайте ранее в этом сюжете: США хотят обновить F-35, Молдавия — запретить русский язык: Радио REGNUM

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