Среда, 21 Ноября 2018 года
10:33:54 МСК

Трамп может посетить ужин журналистов Белого дома

Политика

Американский лидер подчеркнул, что такое решение является «хорошим первым шагом для возрождения умирающей традиции»

Трамп может посетить ужин журналистов Белого дома
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 21 ноября 2018, 10:16 — REGNUM  Решение ассоциации корреспондентов Белого дома пригласить на ежегодный торжественный ужин не комика, а известного историка и журналиста Рона Черноу вызвало одобрение президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

По словам главы Белого дома, «впервые за последнее десятилетие» на ужине выступит не актер комедийного жанра, а настоящий серьезный автор. Трамп подчеркнул, что такое решение является «хорошим первым шагом для возрождения умирающей традиции» и добавил, что не исключает своего присутствия на мероприятии.

Следует отметить, что ни в 2017, ни в 2018 году Трамп не присутствовал на торжественном ужине пресс-пула Белого дома. Кроме того, выступления президента США нет в программе мероприятия 2019 года.

Читайте также: CNN «помирился» с Белым домом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить