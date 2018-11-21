Трамп может посетить ужин журналистов Белого дома

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Решение ассоциации корреспондентов Белого дома пригласить на ежегодный торжественный ужин не комика, а известного историка и журналиста Рона Черноу вызвало одобрение президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

По словам главы Белого дома, «впервые за последнее десятилетие» на ужине выступит не актер комедийного жанра, а настоящий серьезный автор. Трамп подчеркнул, что такое решение является «хорошим первым шагом для возрождения умирающей традиции» и добавил, что не исключает своего присутствия на мероприятии.

Следует отметить, что ни в 2017, ни в 2018 году Трамп не присутствовал на торжественном ужине пресс-пула Белого дома. Кроме того, выступления президента США нет в программе мероприятия 2019 года.

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