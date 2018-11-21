La Vanguardia: Британский премьер решилась на контратаку

Мадрид, , 10:12 — REGNUM «Временами Тереза Мэй кажется уязвимой, как зебра или антилопа, пытающаяся пересечь реку Мара между Кенией и Танзанией в сезон великой миграции — с крокодилами, ярыми сторонниками Брексита, демонстрирующими ей зубы в широко распахнутой пасти», — красочно описывает нынешнее положение британского премьер-министра La Vanguardia. Хватит ли политику умения, хитрости и удачи, чтобы добраться в целости и сохранности до другого берега — заключить в воскресенье соглашение о выходе из ЕС и представить его в следующем месяце на рассмотрение парламента? Ответ станет ясен в ближайшие дни.

Несмотря на свое шаткое положение, Мэй начала собственную атаку — в докладе, прочитанном перед членами Конфедерации британской промышленности. Она настояла на том, что достигнутый с Евросоюзом компромисс — «лучший для национальных интересов, для британской экономики, для трудоустройства и для благополучия простых людей, а это то, что имеет значение». Хотя пять министров из ее правительства по-прежнему считают, что пакт «можно и нужно улучшить», британский лидер ясно обозначила: соглашение по сути заключено, и его ключевые аспекты (такие как отсутствие жесткой границы между «двумя Ирландиями» и временное членство в таможенном союзе) изменить не получится.

Еще одним важным пунктом выступления стала политическая декларация насчет будущих отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом — пока это краткий документ меньше чем на 10 страниц, который в течение этой недели планируется расширить и отшлифовать. Некоторые из стран — членов ЕС сейчас требуют, например, большей ясности по поводу допуска их рыболовецких судов в британские воды — как на время переходного периода, так и после него.

Беспокойство британских евроскептиков усугубляет возможность появления новых «скидок» европейцам в проекте будущего коммерческого сотрудничества. Смущает их и упоминание «глубокого регулирования и широкого сотрудничества в области таможенных вопросов». Ярые приверженцы Брексита опасаются, что согласование норм в сфере тарифов и пошлин, принятое для переходного периода, закрепится в дальнейшем, и соглашение с ЕС превратится в Hotel California из песни группы Eagles, в который можно попасть, но откуда невозможно уйти. Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон вчера назвал этот пакт в Daily Telegraph «полным разгромом и тотальным унижением».

Чтобы немного успокоить евроскептиков и избежать угрожающего ей вотума недоверия, премьер-министр представила британским предпринимателям новую систему работы иммиграционных служб, согласно которой не будет иметь значения происхождение иммигранта — только его квалификация. Таким образом, рабочий из Европейского союза больше не будет иметь преимущество перед инженером из Сиднея или программистом из Дели.

Важным и до сих пор нерешенным вопросом остается длина переходного периода, который изначально планировалось завершить в декабре 2020 года, однако есть подозрения, что Лондон его продлит. Если итоговой датой станет 2022 год, на который назначены ближайшие всеобщие выборы, цена «развода» достигнет 52 млрд евро: к 40 млрд прибавятся еще 12.

«Моя работа — добиться наилучших условий… Этому я предана телом и душой», — подчеркнула Тереза Мэй в своем выступлении. «Воды реки Мара — в политическом воплощении — опускаются с ревом, и грозные крокодилы кишат в ней. Мэй уверяет, что не боится их и доберется до другого берега, несмотря ни на что», — подводит итог La Vanguardia.