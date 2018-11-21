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Индонезия и Украина расширят сотрудничество в области кибербезопасности

Политика

Сотрудничество будет осуществляться путем обмена информацией и опытом

Индонезия и Украина расширят сотрудничество в области кибербезопасности
Yuri Samoilov
Сетевая безопасность

Дубай, ОАЭ, 21 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Начальник главного управления полиции Индонезии Тито Карнаван и глава департамента уголовного розыска национальной полиции Украины Сергей Князев договорились о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, сообщает Antaranews.

«Мы договорились о расширении сотрудничества в области кибербезопасности со стороны двух государственных полицейских учреждений», — заявил начальник главного управления полиции Индонезии в кулуарах заседания Интерпола в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

«Сотрудничество будет осуществляться путем обмена информацией и опытом в области полицейской деятельности», — добавил Тито Карнаван.

«Сотрудничество в сфере кибербезопасности с Украиной еще больше укрепит и повысит готовность национальной индонезийской полиции к различным потенциальным кибератакам в стране», — подчеркнула индонезийская сторона во время двусторонней встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Великобритании наладили сотрудничество в области кибербезопасности путем подписания меморандума о взаимопонимании.

Ранее по теме: Индонезия и Великобритания наладили сотрудничество по кибербезопасности

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