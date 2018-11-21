Вице-премьер Госсовета КНР готовится к предстоящему турне по Германии

Пекин, , 09:36 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится с официальным визитом в Германию, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Визит китайского политика состоится с 25 по 28 ноября текущего года по приглашению германского вице-канцлера и министра финансов страны Олафа Фтольца, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан. Во время своего визита Лю также посетит восьмой «Гамбургский саммит: Китай встречается с Европой» в рамках своего немецкого турне.

Напомним, что в начале ноября Лю Хэ встречался в Пекине с президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом, где стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства.

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