Daily Sabah: США нужно не жаловаться, а налаживать отношения с Турцией

Анкара, , 09:21 — REGNUM На фоне третьего за этот год визита президента России Владимира Путина в Турцию, США пора перестать жаловаться на сближение отношений России и Турции и начать нормализацию собственных связи с Анкарой, доверие которой они предали, пишет Бурханеттин Дюран в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Автор отмечает, что в результате сближения двух стран с 2016 года взаимоотношения Турции и России вышли за рамки традиционных сфер, таких как энергетика, туризм и пищевая промышленность. Москва и Анкара стали рассматривать новые возможности в оборонной промышленности посредством заключения соглашения на продажу российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Обе страны ищут пути более тесного сотрудничества по Сирии, а также оценивают имеющиеся у них стратегические приоритеты.

19 ноября, во время визита Путина в Стамбул его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию «надежным другом и поставщиком газа», с которым Анкара может поддерживать «долгосрочное сотрудничество». Эрдоган добавил, что отношения Турции с Москвой «не зависят от желаний других стран». В свою очередь, российский Лидер подчеркнул, что такой проект, как «Турецкий поток», невозможно было бы закончить без уважения между двумя странами.

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Не секрет, подчеркивает Дюран, что всё более близкие отношения между Эрдоганом и Путиным являются причиной недовольства в западных странах. Эксперты неоднократно называли сближение двух стран новым альянсом, симптомом «смены оси» Анкары, а также попыткой со стороны Турции дистанцироваться от США и НАТО. Другие же склонны считать, что Путин вбил клин между республикой и ее союзниками по североатлантическому альянсу для подрыва единства Запада.

Ошибкой было бы считать сотрудничество Турции, России и Ирана признаком рождения нового, антизападного альянса. Тем не менее нельзя игнорировать и тот факт, что недальновидная политика Вашингтона и пассивность Европейского Союза по отношению к Ближнему Востоку и гражданской войне в Сирии подтолкнули Москву и Анкару к более тесному сотрудничеству в регионе.

«Соединённые Штаты нарушили условия своего союза с Анкарой, а также предали доверие Турции, поддерживая сирийское отделение «Рабочей партии Курдистана», которая признана террористической организацией, и укрывая на своей территории членов террористической группировки Гюленистов (FETÖ), которые организовали попытку государственного переворота в июле 2016 года в Турции», — отметил автор.

По его словам, даже президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден заявить своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Франция хоть и является союзником США, но не зависит от Вашингтона.

«Если учесть, что у США нет иного выбора, кроме как работать с Турцией на Ближнем Востоке, в интересах США восстановить отношения с Турцией», — заключает автор.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые вызывают неудовольствие у Вашингтона, поскольку вопрос об их поставке является решенным.

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