В Крыму ответили на заявления Украины о «проседании» Крымского моста

Симферополь, , 09:21 — REGNUM Недавнее заявление Киева о том, что Крымский мост якобы начал проседать, является не чем иным, как очередным мифом.

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«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост» в Facebook, опубликованного от имени самого Крымского моста.

https://www.facebook.com/Krymsky.bridge/posts/967071853487334

Пользователи соцсети также бурно отреагировали на заявление Киева, посмеявшись, что смещение Крымского моста, вероятно, по мнению украинской стороны, «произошло в сторону Украины».

«Ну надо же — до чего украинская наука и техника дошли! Из самого Киева видят, на сколько миллиметров и где просело или вспучилось. Украинским учёным за эти измерения в следующем году Нобелевку должны дать, не меньше», — пишет пользователь Владимир Д.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины выяснило, что Крымский мост якобы начал проседать. В ведомстве утверждают, что автомобильная арка моста проседает со скоростью 32 мм в год, а арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 мм в год. Такие заключения украинские специалисты сделали на основе анализа данным космических снимков.

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Напомним, что Крымский мост всегда являлся объектом для выдумок и фейковых новостей со стороны украинских СМИ и политиков. Последнее заявление Киева о «проведении» моста вызвало бурную реакцию со стороны пользователей соцсети.