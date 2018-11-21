Польша и Израиль отказываются подписать Глобальный договор ООН о миграции

Вена, , 09:21 — REGNUM Польша и Израиль отказались подписывать Глобальный договор Организации объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пишет газета Kronen Zeitung.

20 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не намерена присоединяться к договору.

«Мы не думаем, что это (подписание договора — прим.) — хорошее решение. Это не способ уменьшить миграционный кризис, совсем наоборот», — сказал он. По словам Блащака, договор «только усилит кризис и его последствия».

Спустя несколько часов стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильскому министерству иностранных дел не подписывать договор о миграции.

«Мы полны решимости защищать наши границы от нелегальных мигрантов. Мы это делали, и будем продолжать это делать», — подчеркнул Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписывать договор отказались США, Венгрия, Чехия, Болгария, Австрия и некоторые другие страны. Принятие договора планируется на конференции ООН в Марракеше, которая состоится 10−11 декабря.

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