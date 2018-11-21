В отношениях России и Азии есть принципиальный недостаток — Роспечать

Куала-Лумпур, , 08:58 — REGNUM Россия готова выстраивать партнёрские отношения со странами Юго-Восточной Азии, а также налаживать информационный обмен между государствами. Такую же настроенность на расширение взаимодействия демонстрируют и страны Азии. Об этом сегодня, 21 ноября, на открывшемся в Куала-Лумпуре заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявила заместитель руководителя Федерального агентства печати и массовых коммуникаций Татьяна Наумова.

При этом глава ведомства отметила, что есть в отношениях России и Азии несколько недостатков. Принципиальный — «это недостаток знания о России, ограниченность совместных современных массмедиа-коммуникаций и информационного обмена между сторонами».

"Это, конечно, не может не влиять на формирование взаимовыгодных отношений, к которым мы все стремимся», — приводит РИА Новости слова Наумовой.

Замруководитель Роспечати уверена в необходимости развивать сотрудничество в этой области, повышать качество знаний друг о друге, условий ведения бизнеса в этих странах и взгляды на основные международные проблемы.

По словам Наумовой, Россия готова «усиливать присутствие в регионах Азии.

Напомним, девятая Азиатская конференция Валдайского клуба проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре 21−22 ноября — в период подведения основных итогов ноябрьских встреч лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита, а также Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Темой встречи нынешнего заседания является «Меняющаяся Азия в меняющемся мире». Участие в форуме принимают более 40 экспертов из 12 стран.

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