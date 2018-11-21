«Где декларация?»: в Зауралье прокуратура бьётся с депутатом через суд

Шадринск, Курганская область, , 09:04 — REGNUM Депутата Шадринской городской думы Викторию Семёнову в Курганской области прокуратура не может лишить мандата даже через суд. Женщина не отчиталась о доходах за 2017 год до 30 апреля 2018 года. Кроме того, коллеги по думе встали на её сторону и не лишают мандата, как того требует законодательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Межрайонный прокурор не смог добиться лишения мандата Виктории Семёновой в суде. Как сообщает Ura.ru, на данный момент в надзорном ведомстве ждут текста решения суда, чтобы выяснить, на каком основании Семёнова остаётся народным избранником. Хотя коллизия вопроса известна: депутатом Виктория Семёнова 22 апреля 2018 года, стало быть, по логике, отчитываться ей предстоит лишь в 2019 году.

Тем временем общественники Шадринска опасаются, что прецедент с депутатом Викторией Семёновой породит отказ других депутатов предоставлять декларации о доходах. По мнению заместителя Шадринского межрайонного прокурора Романа Нагуманова, «игнорирование депутатом Семёновой норм о предоставлении сведений о доходах и расходах имущественного характера является грубым нарушением законодательства о противодействии коррупции, подрывает авторитет местной власти и требует незамедлительного принятия мер по исправлению ситуации».