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Правительства Франции и Японии поддерживают альянс Renault и Nissan

Политика

Генеральный директор альянса Карлос Гон был арестован в Токио 20 ноября 2018 года

Париж, 21 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  Правительства Франции и Японии подтвердили свою поддержку альянсу компаний Renault и Nissan в совместном заявлении, сообщает Le Figaro.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр и министр экономики Японии Хиросигэ Сэко «подтвердили решительную поддержку» своих правительств совместному альянсу Renault и Nissan.

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Франция и Япония выразили поддержку автоконцерну после ареста генерального директора Карлоса Гона в Токио 20 ноября 2018 года. Уточняется, что Гон арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет директоров концерна Renault избрал Тьерри Боллоре временным гендиректором компании, а Филипп Лафайет займет пост нового главы совета директоров.

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