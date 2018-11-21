Мексиканский штат Нижняя Калифорния взвыл от мигрантов

Мехико, , 08:28 — REGNUM Мексиканский штат Нижняя Калифорния не справляется с наплывом мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются через территорию Мексики к границе с Соединёнными Штатами. Критическая ситуация с мигрантами потребовала от губернатора штата обратиться к правительству страны с просьбой о выделении дополнительных ресурсов. Об этом сообщает портал Aristegui Noticias.

Читайте также: США успешно шпионят за «караваном мигрантов»

По приблизительным подсчётам, только обеспечение питанием мигрантов будет обходиться штату 16 млн песо ежемесячно (порядка 780 тысяч долларов). Помимо финансовой помощи власти Нижней Калифорнии также просят задержать или перенаправить караваны мигрантов из стран Центральной Америки.

На сегодня, по информации министерства внутренних дел Мексики, на территории Нижней Калифорнии в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, пишут РИА Новости. Для обеспечения нужд такого количества людей уже выделено более 20 тонн гуманитарной помощи.

Ранее по теме: США укрепляют границу в Сан-Диего бетонными блоками и проволокой

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года «караван мигрантов» из Центральной Америки возобновил поход в США. 4 тыс. беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора провели сутки в городе Джучитан в центральной Мексике. Следующая крупная остановка запланирована в городе Матиас Ромеро. За первым, самым крупным караваном мигрантов в США следуют еще несколько караванов размером от 500 до 1 тыс. человек.

Американские власти разместили на мексиканской границе военных, которых собирались отозвать к концу года. Пограничная охрана США при помощи колючей проволоки и бетонных блоков укрепляет границу с Мексикой в городе Сан-Диего, чтобы не допустить проникновения «каравана мигрантов» на американскую территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: Караван мигрантов возобновил поход в США