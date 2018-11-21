Ранее задержанный Украиной сухогруз покинул акваторию Черного моря

Москва, , 08:24 — REGNUM Арестованный 1 ноября властями Украины «в ответ на контрсанкции России» сухогруз Comet благополучно прошел пролив Босфор. Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Отмечается, что на текущий час судно, на борту которого находится три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината, движется в акватории Мраморного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина задержала в Мариуполе сухогруз, который якобы перевозил продукцию металлургического комбината из Алчевска, который находится на территории ЛНР.

Позднее выяснилось, что судно Comet под флагом Либерии, находящееся в управлении компании из Сингапура, перевозило принадлежащий бельгийской компании груз.

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