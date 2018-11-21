Strategist: Несмотря на Хашогги и Йемен, с Эр-Риядом придется иметь дело

Эр-Рияд, , 08:29 — REGNUM На фоне убийства оппозиционного Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, а также войны в Йемене и ряде других просчетов руководства королевства, международное сообщество вынуждено столкнуться с неприятной правдой. Она заключается в том, что нельзя просто отказаться от взаимодействия с Эр-Риядом, пишет Ричард Н. Хаас в статье для The Strategist.

Так, отмечает автор, в 2006 году вышел документальный фильм «Неудобная правда». В нём бывший вице-президент США Альберт Гор попытался предупредить своих сограждан о рисках глобального потепления. Вскрытая им правда заключалась в том, что для предотвращения катастрофического изменения климата людям потребуется начать жизнь по-другому и — в некоторых случаях — отказаться от того, что они любят.

Вот уже два месяца — после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги — мир живет с еще одной неудобной правдой. Убит он был группой близких к властям Саудовской Аравии и непосредственного лидера королевства Мухаммеда Бен Салмана. В данном случае неудобной правдой является стратегическая важность Саудовской Аравии. В частности, на долю королевства по-прежнему приходится более 10% общемировой добычи нефти, тогда как в ее фонде национального благосостояния содержится около $500 млрд. Саудовская Аравия остается наиболее влиятельным суннитским арабским государством, играя особую роль в исламском мире благодаря наличию на ее территории самых священных для ислама мест. Эр-Рияд также имеет центральное значение для противостояния Ирану.

Более того, наследный принц, несмотря на свои недостатки, всё же является реформатором, который понимает необходимость открытия своей страны и развития в ней терпимости для выживания и процветания королевской семьи. Он также пользуется популярностью дома, особенно среди малых граждан Саудовской Аравии, которые составляют большинство населения королевства. Проблема заключается в том, что молодой и импульсивный принц допустил слишком много ошибок.

Помимо убийства Хашогги, он бездумно отдал приказ о вмешательстве Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене, в результате чего Эр-Рияд попал в ту же ситуацию, что и США во время войны во Вьетнаме. Сам же Йемен оказался на грани гуманитарной катастрофы. Он также похитил премьер-министра Ливана Саада Харири, сделал всё, чтобы подорвать устойчивость Катара, арестовал богатых граждан королевства, которые не хотели соглашаться на консолидацию им власти, заморозил дипломатические отношения с Канадой из-за критического сообщения в Twitter, а также отправил за решетку ряд политических активистов, в том числе женщин, которые стремились к расширению своих прав.

Совершенно понятно, каким образом Эр-Рияд собирается действовать в сложившихся обстоятельствах: он будет пережидать международную критику. Наследный принц и его внутренний Круг рассчитывают, что со временем международное возмущение пройдёт и со страной будут восстановлены нормальные отношения благодаря ее значимости. Наследный принц также может не без причины быть уверенным, что другие суннитские арабские государства поддержат его благодаря тем субсидиями, которые он в них направляет.

Израиль также продемонстрировал свою готовность поддержать наследного принца Саудовской Аравии из-за готовности того двигаться в сторону нормализации отношений с Тель-Авивом и, что важнее, благодаря общей заинтересованности двух стран в сдерживании иранского влияния в регионе. Помимо Израиля, Мухаммеда Бен Салмана поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, которая пока отказывается признать его роль в убийстве журналиста и не поддается на призывы о введении санкций против королевства.

На этом фоне уместен вопрос, что же должен делать Запад с Саудовской Аравией в этих условиях. Так, бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер недавно провел параллель между нынешней ситуацией и политикой Вашингтона в отношении Китая в 1989 году, после событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда администрация президента США Джорджа Буша-старшего, в состав которой входил автор, предпринимала все усилия для того, чтобы пройти по тонкой грани: ввести станции для демонстрации своего неудовольствия китайскими властями, но ограничить наказание и сохранить открытыми линии коммуникации. Это было связано с тем, насколько значим для Вашингтона был Китай.

Пока непонятно, окажется ли подобная стратегия эффективной. В идеале, правительства США и европейских государств должны дать понять Эр-Рияду, что они будут готовы работать с ним более тесно, если полномочия наследного принца будут сокращены. Также должны быть введены ограничения на продажу американского оружия и предоставления разведанных королевству, что, к счастью, конгресс США, скорее всего, сделает.

Тем не менее, если учесть, то что нужно, и то, чего стоит избегать, более важным аспектом, чем введение санкций, станет оказание общественного и личного давления на наследного принца. Так, необходимо оказать давление на королевство с целью окончания конфликта в Йемене, тогда как избегать нужно попытки администрации трампа эксплуатировать враждебность к Ирану для провоцирования вооружённой конфронтации, которая может заставить другие страны преодолеть свое недовольство Саудовской Аравией и встать на одну с ней сторону.

Война с Ираном будет сопряжена с большими рисками и издержками. Наследный принц должен понять, что США будут стратегическим партнером Саудовской Аравии, только если он будет действовать с большей сдержанностью в Йемене и в других частях региона, а также в более значительной степени соблюдать интересы Вашингтона. Также необходимо провести консультации с Китаем и Россией. В отличие от США, и Москва, и Пекин поддерживают рабочие отношения одновременно с Саудовской Аравией и Ираном, благодаря чему они заинтересованы в предотвращении подобного конфликта с самого начало, а также в постановке его на ранних столе.

Слишком часто, заключает автор, плохая ситуация становится худшей на Ближнем Востоке. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман создал плохую ситуацию, поэтому теперь целью международного сообщества сделать все