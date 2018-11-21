Торгпред США: Китай по-прежнему ведет несправедливую торговую политику

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Власти Китая продолжают вести «несправедливую и дискриминационную» торговую политику в отношении Соединенных Штатов, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Об этом сообщает 20 ноября издание Politico.

По словам Лайтхайзера, «Китай принципиально не отказывается от своих несправедливых, необоснованных и искажающих рыночные отношения действий».

В представленном 53-страничном отчете офиса торгового представителя США отмечается, что китайские власти продолжает координировать систематическое инвестирование в американские предприятия «с целью получения доступа к интеллектуальной собственности и передовым технологиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США по-прежнему планируют новое увеличение пошлин с 10% до 25% на ввозимые в страну товары из Китая общей стоимостью около $200 млрд. Оно должно произойти в январе 2019 года.

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