Среда, 21 Ноября 2018 года
08:58:40 МСК

Премьер-министр Малайзии заинтересован в визите в Россию

Политика

Возможный визит премьер-министра Малайзии в РФ зависит от графика политика

Куала-Лумпур, 21 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которого ранее пригласили посетить Россию, заинтересован в таком визите. Об этом, как передает РИА Новости, заявил замминистра иностранных дел Малайзии Яхья Марзуки в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, приглашение премьер-министру Малайзии поступило от президента РФ Владимира Путина во время недавней встречи на полях АСЕАН в Сингапуре.

«Мы (МИД Малайзии) пока не получили никакого подтверждения со стороны нашего премьера, когда он сможет посетить РФ», — сказал дипломат.

По его словам, возможный визит премьер-министра Малайзии в РФ зависит от графика политика, поэтому точных дат пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время двусторонней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сингапуре заявил, что Малайзия ищет помощи России в обслуживании истребителей.

Читайте также: Путин заявил о большом потенциале торговли России и Малайзии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Малайзии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить