Премьер-министр Малайзии заинтересован в визите в Россию

Куала-Лумпур, , 07:59 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которого ранее пригласили посетить Россию, заинтересован в таком визите. Об этом, как передает РИА Новости, заявил замминистра иностранных дел Малайзии Яхья Марзуки в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, приглашение премьер-министру Малайзии поступило от президента РФ Владимира Путина во время недавней встречи на полях АСЕАН в Сингапуре.

«Мы (МИД Малайзии) пока не получили никакого подтверждения со стороны нашего премьера, когда он сможет посетить РФ», — сказал дипломат.

По его словам, возможный визит премьер-министра Малайзии в РФ зависит от графика политика, поэтому точных дат пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время двусторонней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сингапуре заявил, что Малайзия ищет помощи России в обслуживании истребителей.

Читайте также: Путин заявил о большом потенциале торговли России и Малайзии