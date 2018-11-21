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Двоих следователей СКР задержали за крупную взятку

Политика

Подозреваемых задержали следователи центрального аппарата ведомства совместно с сотрудниками ФСБ России

Москва, 21 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  Двое сотрудников Следственного комитета России задержаны с поличным при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба СКР.

Отмечается, что в отношении подозреваемых, задержанных следователями центрального аппарата ведомства совместно с сотрудниками ФСБ России, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что главе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение за «решение вопроса» о прекращении проверок и оперативно-разыскных мероприятий в отношении предпринимателя и принадлежащих ему компаний.

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