Киев разглядел из космоса «проседание Крымского моста»

Киев, , 07:40 — REGNUM На Украине озаботились устойчивостью Крымского моста. По заявлению министерства по вопросам временно оккупированных территорий страны, опоры моста начали смещаться и проседать. Отмечается, что такие выводы в ведомстве сделали на основе результатов обработки данных космической съёмки. Об этом сообщается на странице министерства в Fаcebook.

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Крымский мост — источник пиара для украинских маргиналов

По данным министерства, было зафиксировано как минимум четыре критических участка, где происходят процессы смещения: в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова, в центральной части моста и на территории острова Тузла (здесь якобы наблюдаются два опасных участка).

Утверждается, что «часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год».

https://www.facebook.com/MinistryforTOTandIDPs/posts/1907990399314917

"Обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста, по оценкам специалистов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении ведомства.

Также украинские специалисты предупреждают, что «сложные погодные условия, особенно в зимний период, в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста».

Пользователи сети уже высмеяли заявление министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост с самого начала его строительства является источником пиара для украинских политиков. Помимо того, что мост «построен незаконно» и «должен быть уничтожен», в Киеве не раз заявляли о том, что объект представляет серьёзную угрозу Украине. Дошло даже до того, что мост в Крым объявили специальным «экономическим оружием», направленным против украинского экспорта.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Грузовое движение по нему было открыто 1 октября 2018 года в 00:00 по местному времени. Только за первые сутки по нему проехали в обе стороны 2,2 тыс. грузовых автомобилей.

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