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США: Российские компании поставляют в Сирию иранскую нефть

Политика

Вопреки санкционному запрету на участие в иранском нефтяном бизнесе

Вашингтон, 21 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Власти США заподозрили две российские компании в поставках в Сирию иранской нефти. На предприятия наложены санкции, говорится в сообщении американского минфина.

В черном списке оказались ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК» (Global Vision Group). Ограничения также введены против иранской Tadbir Kish и шести физических лиц, в числе которых замдиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.

Организовал поставки в Сирию иранского сырья сирийский гражданин Мохаммед Амер аш-Швики и его компания Global Vision Group, расположенная в России, утверждает американская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские власти опубликовали список танкеров, на которых, по их данным, с 2016 года поставляли нефть из Ирана в Сирию. Среди 35 судов — российские танкеры «Альметьевск» и «Волга». В Вашингтоне нарушителям санкционного запрета на участие в иранском нефтяном бизнесе пригрозили возможными мерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон сосчитал нефтяные танкеры, нарушающие санкционный запрет по Ирану

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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