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Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в тотальном контроле над СМИ

Политика

До Порошенко ни один президент не владел телеканалами открыто

Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в тотальном контроле над СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 21 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко демонстрирует небывалое желание контролировать информационное пространство Украины, заявил олигарх Игорь Коломойский 20 ноября в интервью журналисту издания «Левый берег».

«Такого никогда не было — ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиа-пространство», — заявил олигарх.

Напомним, Петру Порошенко принадлежит несколько украинских телеканалов и радиостанций. Если, к примеру, «Пятый канал» является его собственностью буквально, то телеканалом «Прямой» Порошенко владеет через третьих лиц.

Коломойский, отметим, владеет одним из наиболее рейтинговых телеканалов Украины — «1+1».

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