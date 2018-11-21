Посол Индонезии в Дакке призывает бизнесменов инвестировать в Бангладеш

Дакка, , 07:31 — REGNUM Посольство Индонезии в Дакке призывает предпринимателей и индонезийских инвесторов расширять свой бизнес и начать инвестировать в Бангладеш, который, как считается, обладает большим деловым потенциалом, сообщает Antaranews.

«Последние несколько лет экономический рост в Бангладеш был стабильным. Задача состоит в том, чтобы заинтересовать индонезийских инвесторов», — заявила посол Индонезии в Бангладеш Рина Соемарно.

Посол утверждает, что основная проблема заключается в том, что многие индонезийцы мало что знают о Бангладеш, хотя экономический рост в этой стране Южной Азии достиг около 7,5% в год.

«Количество богатых людей в Бангладеш является самым большим в мире», — отметила Рина Соемарно. Ожидается, что число богачей в Бангладеш достигнет 35 млн человек к 2025 году.

Правительство Бангладеш также пытается создать деловой климат, который позволит иностранным компаниям легко инвестировать в страну.

«Задача ведения бизнеса в Бангладеш, конечно же, непростая, но если индонезийские бизнесмены и инвесторы не предпримут шаги сейчас, этой возможностью воспользуются предприниматели из Индии, Китая или Малайзии», — подчеркнула Рина Соемарно.

Напомним, Индонезия поощряет расширение связей и взаимного доверия между правительствами Бангладеш и Мьянмы в отношении беженцев рохинджа. Ситуация в Мьянме, обострившаяся в 2016—2017 годах, связанная с преследованием мусульман рохинджа властями страны по-прежнему является главной заботой индонезийского правительства.