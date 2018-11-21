Гордума Перми устроила «допрос» главе транспортного департамента

Пермь, , 07:30 — REGNUM В Перми гордума внепланово заслушала доклад начальника департамента дорог и транспорта Романа Залесинского. Депутатов интересовала новая транспортная модель, которую чиновники намерены внедрить в столице края, а также огромные траты на реализацию проекта, сообщают СМИ.

Ряд вопросов, в частности, касался закупки новых автобусов. Гордума заподозрила в действиях мэрии лоббирование интересов одного поставщика. Кроме того, озабоченность вызвало расхождение в цене транспорта.

Депутаты сравнили расходы на две партии автобусов: одна (пять единиц) закуплена МУП «Пермгорэлектротранс», другая (85 единиц: 65 — на дизельном топливе, 25 — на газовом) только планируется. Выяснилось, что в первом случае стоимость одного автобуса ниже, хотя, казалось бы, оптом должно быть дешевле. Однако Залесинский объективных причин удорожания автобусов не назвал. Он лишь констатировал, что «сложилась новая коммерческая стоимость» — 10,6 млн рублей за одну единицу, сообщает деловая газета business-class.su.

Недоумение у депутатов вызвал ответ чиновника по поводу срока окупаемости проекта, на который выделяется почти 1 млрд рублей. По словам начальника городского департамента, «цели окупить проект вообще нет». Впоследствии он всё же уточнил, что период окупаемости составит пять-семь лет, сообщает издание «Коммерсантъ».

Неожиданным стал ответ о том, что департамент дорог и транспорта не отвечает за безопасность транспортного обслуживания. Эта фраза вызвала вопрос председателя гордумы Юрия Уткина: «Вы не оговорились?».

По данным СМИ, во время доклада Роман Залесский несколько раз допустил оговорку, сказав, что новая маршрутная сеть должна «ухудшить, а не улучшить качество услуги для пассажиров».

Один из депутатов подчеркнул, что транспортная реформа не готова. Необходимо переходить на газомоторный транспорт, а город решил закупать дизельные автобусы. Роман Залесинский согласился, что муниципалитет испытывает дефицит газовых автозаправок. Между тем, город ставит задачу в 2024 году по краевому центру должно курсировать 70% автобусов на газомоторном топливе.

Депутат Александр Филлипов заметил, что от доклада начальника департамента дорог и транспорта «складывается гнетущее впечатление». За своего подчинённого вступился глава Перми Дмитрий Самойлов. Он заявил, что не может допустить, чтобы обсуждение крайне важных изменений в сфере транспорта шло «на таком негативном фоне». По словам градоначальника, на многие вопросы Роман Залесинский не был готов отвечать и допускал оговорки, которые не стоило допускать, тогда как речь идёт о важных изменениях в сфере муниципального транспорта. Самойлов пообещал, что начальник департамента подготовится и выступит перед депутатским корпусом ещё раз, в декабре.