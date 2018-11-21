МИД Германии обеспокоен домогательствами к женщинам на улицах страны

Берлин, , 07:25 — REGNUM Чаще всего женщины подвергаются оскорблениям и сексуальным домогательствам на улицах. Это следует из международного опроса, проведенного французским институтом Ifop, передает немецкий канал N-TV 21 ноября.

Согласно результатам опроса, чаще всего от этого страдают жительницы США: каждая вторая пережила это. В Великобритании число пострадавших женщин составило 43%, в Испании — 40%.

Следом расположились Франция (39%), Германия (36%) и Италия (25%).

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в Twitter, что немецкое правительство предпримет меры для борьбы с этим явлением. В частности, открыта горячая линия для пострадавших на 17 языках.

«Каждые пять минут в Германии женщина подвергается насилию, преследованию или угрозам. Это ужасно! Совершенно ясно: мы должны принять политические меры», — прокомментировал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября немецкая уголовная полиция опубликовала статистику семейного насилия. В 2017 году в Германии было зарегистрировано 139 тыс. нападений на супругов или бывших партнеров, в том числе убийств, избиений, изнасилований и др. В 80% случаев жертвами становятся женщины.

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