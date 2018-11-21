Россия не торопится с выходом из ОЗХО

Гаага, Нидерланды, , 06:02 — REGNUM Разговоры о планах Москвы по выходу из Организации по запрещению химического оружия преждевременны, сообщил журналистам заместитель российского министра промышленности и торговли Георгий Каламанов — глава делегации РФ в ОЗХО.

Комментируя сложившуюся на 23-й Конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) ситуацию, на которой ОЗХО было наделено полномочиями выносить решения о виновности той или иной страны в применении химического оружия, Каламанов заявил:

«Преждевременно говорить об этом вопросе. Мы проанализируем текущую ситуацию».

По словам российского представителя, Москва сделает из происходящего свои выводы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каламанов 20 ноября заявил, что голосование в ОЗХО происходило под давлением на ряд стран со стороны членов НАТО. Москва в связи с этим готовит комплексный ответ.

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