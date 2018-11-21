Генсек ООН сделал заявление после теракта в Кабуле

Нью-Йорк, США, 21 ноября 2018, 05:17 — REGNUM Осуждение теракта в Кабуле выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщили в его пресс-службе.
«Генеральный секретарь решительно осуждает нападение на афганцев, собравшихся в Кабуле, чтобы отметить религиозный праздник», — сказано в сообщении.
В Совете Безопасности ООН назвали терроризм «одной из самых серьёзных угроз миру и безопасности».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кабуле в результате взрыва погибли более 50 человек. По данным представителя афганского министерства внутренних дел Наджиба Даниша, атаку осуществил террорист-смертник.
Взрыв прогремел в зале бракосочетаний, расположенном на пути к аэропорту Кабула. 20 ноября десятки мусульман собрались в этом здании, чтобы отметить праздник Мавлид ан-Наби — день рождения пророка Мухаммада.
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