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Уволенная из NBC Мегин Келли может получить более $30 млн

Политика

Келли запрашивала $50 млн

Уволенная из NBC Мегин Келли может получить более $30 млн
Иллюстрация: Kremlin.ru
Мегин Келли

Вашингтон, 21 ноября 2018, 05:03 — REGNUM  Неустойка уволенной телекомпанией NBC журналистки Мегин Келли может превысить сумму $30 млн, со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что бумаги по этому делу планируется подписать на будущей неделе. Указанная сумма соответствует предусмотренной контрактом договоренности.

Напомним, Келли уволили за «расистские высказывания» в октябре 2018 г. Известна она тем, что взяла серию интервью у президента РФ Владимира Путина. Уволенная журналистка потребовала от бывших работодателей $50 млн компенсации.

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