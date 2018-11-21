Daily Sabah: «Арабская весна» добралась и до Франции?

Максим Исаев, , 07:11 — REGNUM

После того, как во Франции одна женщина подала петицию в знак протеста против роста цен на топливо, очень быстро под данным коллективным обращением подписались более 900 тыс. человек. Слава Богу, уличным протестам во Франции не предшествовали события, наподобие событий в Тунисе, когда торговец овощами в знак протеста против нищеты и произвола полиции покончил жизнь самоубийство, после чего в стране начались уличные протесты. Для запуска протестов во Франции хватило одной петиции, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания Daily Sabah.

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Правительство французского президента Эммануэля Макрона обвиняют в том, что оно не способно контролировать рост стоимости проживания. Более того, люди считают, что налоговые реформы Макрона соответствуют интересам состоятельного класса и ущемляют интересы среднего класса.

Франция — это страна уличных протестов и рабочих забастовок, поэтому можно было бы предположить, что сейчас страна сталкивается с обычной внутриполитической ситуацией. Однако нынешние протесты отличаются от всех предыдущих.

Сейчас протестующие, так называемые «желтые жилеты», не представляют никакой политической партии или профсоюза. Эти люди организовали акции протеста через социальные сети без какой-либо помощи со стороны традиционных политических структур. Это новый вид политической активности. Профсоюзы и оппозиционные французские партии заявили о том, что они поддерживают демонстрации только после того, как стало понятно, насколько масштабными являются акции протеста. Отсутствие традиционных политических игроков, возглавляющих протест, является одной из причин, вызвавших озадаченность французского правительства. Власти просто не знают, как они должны реагировать и с кем им следует договариваться, потому что нет лидера, который мог бы представлять интересы демонстрантов. Люди отстаивают свои права сами, они нашли друг друга через Интернет.

В субботу, 17 ноября, около 300 тыс. протестующих, надевших желтые жилеты, блокировали дороги по всей стране, миллионы людей поддержали акцию протеста в социальных сетях. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что около 73% граждан Франции поддерживают движение «желтых жилетов». Протесты были в целом мирными, хотя небольшая группа протестующих попыталась проникнуть в Елисейский дворец.

«Арабская весна» также была организована через социальные сети. В Тунисе, Египте и Ливии люди выходили на улицы, чтобы выразить протест против экономических проблем. Однако в дальнейшем протесты переросли в жестокие столкновения. Силы правопорядка попытались остановить волну протестов, тысячи людей были заключены в тюрьмы. После начала демонстрации ряд арабских лидеров заявили о своей готовности провести некоторые экономические реформы, надеясь на то, что это позволит успокоить протестующих, но оказалось слишком поздно. Протесты уже переросли в вооруженный мятеж, цель которого заключалась уже не просто в протесте против экономического неблагополучия, а в смене политического руководства.

Французское правительство также пытается выработать новые экономические предложения, чтобы успокоить людей, но никому не известно, сможет ли Париж добиться успеха.

Конечно, ситуация в Тунисе, Египте и Ливии существенно отличается от ситуации во Франции. Страны Северной Африки являются автократиями, а Франция — демократическим государством. Сходство заключается в том, что обычные люди решили выразить свой гнев в отношении правительства. Во многих странах люди считают, что существующие в их государстве экономические и политические системы не позволяют решить имеющиеся проблемы, а политики не могут найти необходимые решения.

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Благодаря социальным сетям, жалоба отдельного человека может очень просто вылиться в крупные уличные протесты. При этом людям не нужны политические партии, профсоюзы, либо другая организационная структура для того, чтобы выразить свое мнение. Очень просто организовать демонстрацию против наболевшей темы. Демонстранты, представляющие разные слои населения, могут очень быстро собраться. Эти люди знают, чего они не хотят, при этом им не обязательно приходить к согласию в отношении того, чего именно они хотят, и как этого достичь.

В истории Франции было много мятежей и революций. Дело в том, что французы часто вдохновляли других людей выходить на улицы. Вот почему не только для Франции, но и для остальной Европы очень важно, справится ли Макрон с ситуацией или нет. Возможно, теперь французское правительство наконец-то поймет, что поощрять демонстрации в зарубежных странах или требовать вмешательства НАТО, как это было в Ливии, — это не очень хорошая идея.