Москва готовит ответ давлению стран НАТО на ОЗХО

Амстердам, , 04:36 — REGNUM Комплексный ответ на проводимые под давлением стран НАТО изменения в Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовится со стороны России, сообщил журналистам заместитель российского министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

Комментируя итоги голосования в ОЗХО, чиновник сказал, что ряд стран «продавил» увеличение бюджета организации, а также наделение ее полномочиями устанавливать виновных в применении химического оружия.

«Думаю, что Россия подготовит комплексный ответ на складывающуюся ситуацию», — сказал Каламанов.

По его словам, голосование в Гааге (Нидерланды) за бюджет и статус ОЗХО не было свободным.

«Страны НАТО голосуют по-своему и оказывают давление на другие государства», — пояснил Каламанов.

Напомним, 19 ноября в Гааге началась 23-я Конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). 20 ноября страны КЗХО проголосовали против проекта России и Китая о создании группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО.

Москва и Пекин выступают против наделения организации полномочиями устанавливать виновников применения химического оружия. Однако это предложение не нашло поддержки: из 112 стран 82 отвергли его.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам назвал продавливаемую в ОЗХО линию «нечистоплотной игрой».

Кроме того, в Гааге 99 государств проголосовали за увеличение бюджета ОЗХО. 27 стран, в том числе Россия и Иран, выступили «против». Но бюджет был принят размере €69,7 млн: дополнительные деньги заложены для создания обвинительного механизма — это €2,4 млн.

В преддверии заседания ОЗХО постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что попытка изменить статус организации — наделение ее новыми полномочиями — противоречит положениям КЗХО, причем многие делегации не согласны с повышением взносов.

«Однако в случае, если решение будет принято в пользу атрибуции, то это будет иметь большие, если не сказать катастрофические, последствия для организации. Это, если хотите, смена парадигмы ОЗХО», — сказал Шульгин.

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