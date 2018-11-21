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США успешно шпионят за «караваном мигрантов»

Политика

Спецслужбы США: мигранты планируют прорыв границы

Вашингтон, 21 ноября 2018, 03:54 — REGNUM  Внедренные в «караван мигрантов» агенты американских спецслужб узнали о планах прорыва границы с Мексикой, передает NBC.

Как сообщили агенты министерства внутренней безопасности США, прорыв планируется на границе около города Сан-Диего (Мексика). Мигранты собираются пересечь границу по трассе через шлагбаумы.

Также перехвачены сообщения лидеров «каравана», передаваемые через мессенджеры по мобильным телефонам. В связи с полученными сообщениями американские пограничники перекрыли трассу в северном направлении.

Напомним, «караван мигрантов» движется из Центральной Африки через Мексику к США. Американские власти разместили на мексиканской границе военных, которых собирались отозвать к концу года.

Читайте ранее в этом сюжете: США назвали сроки отзыва контингента от границы с Мексикой

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