Эксперт: «Андрей Ищенко ведёт себя, как капризная девушка»

Владивосток, , 03:46 — REGNUM «Как говорится, «всё идёт по плану». План Андрея Ищенко в том и состоял, чтобы по возможности сохранить тот политический капитал, который был получен им в ходе сентябрьских выборов. Чтобы остаться в глазах населения Приморья в какой-то степени героем, в какой-то части — обиженным властью. Человеком, у которого «якобы отобрали победу», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алёна Август.

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«Почему «якобы»? Потому что то, как собирались подписи для прохождения муниципального фильтра, и то, как готовились документы, явно свидетельствует о том, что расчёт был на то, что Андрею Ищенко откажут в регистрации. Так ведут себя капризные девушки: «Скажи мне что-нибудь, чтобы я обиделась». В целом у Андрея Ищенко такая же позиция», — отметила Алена Август.

«Например, очень удивляет несерьёзный подход к сбору подписей муниципальных депутатов. Конечно, муниципальный фильтр — «притча во языцех», он может нравиться, может не нравиться — но он прописан в законе. И, если ты ввязываешься в игру, то ты должен играть по правилам. Сейчас закон таков, что имеет место муниципальный фильтр. У него есть четкие условия ‑ и по географии сбора этих подписей, и по качеству самих подписей», — рассказала Алена Август.

«Мало того, что есть информация, что не соблюдена география, то есть подписи в поддержку Андрея Ищенко собраны не от должного количества муниципалитетов, но, кроме того, там есть две подписи от «депутатов», которые уже не являются депутатами. Сложно придумать более анекдотическую ситуацию», — подчеркнула политолог.

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«Когда в Россию приезжают иностранные наблюдатели за выборами, они удивляются жесткости и чёткости нашего закона. У нас действительно очень чёткое избирательное законодательство. И прописанные в нём правила одинаковы для всех, и не надо строить из себя обиженного — просто делай так, как положено. А если ты делаешь намеренно не так — то зачем? Это вот как раз и есть прямой обман избирателей, введение их в заблуждение. Всё это выглядит некрасиво. Популизм, конечно, работает, но нельзя же считать избирателей за быдло. Если ты играешь не по правилам — потом, в прохождении всех процедур, в том числе муниципального фильтра, это, знаете, как в спорте. Если ты хочешь принять участие в чемпионате мира, то изволь показать свои результаты на других соревнованиях», — рассказала Алена Август.

«В данном случае — правильно собери подписи и подготовь документы. Иначе как ты собираешься избираться и стать губернатором? Довольно странно, согласитесь?», — заключила свой комментарий Алена Август.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ищенко не прошёл муниципальный фильтр — он не смог собрать необходимого количества достоверных подписей муниципальных депутатов и глав в свою поддержку. Из 147 представленных им в избирательную комиссию подписей, 11 подписей забракованы.