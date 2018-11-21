Политолог: «Андрею Ищенко никто не чинил препятствий»

Владивосток, , 03:31 — REGNUM Кандидаты в губернаторы Приморья — самовыдвиженец Андрей Ищенко, и выдвинутый партией «Зеленые» Олег Митволь, а также ещё два политика не набрали должное количество подписей муниципальных депутатов. Решение о регистрации или отказе в регистрации будет принято 24 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня на заседании избирательной комиссии была рассмотрена неполнота сведений, представленных кандидатами, в том числе и Ищенко. По результатам этой проверки было установлено, что кандидатом представлено по муниципальному фильтру 134 достоверных подписи при необходимом минимуме в 140», — цитирует «Интерфакс — Дальний Восток» слова секретаря крайизбиркома Натальи Камаевой.

Специально для ИА REGNUM ситуацию прокомментировал директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Мне кажется, что Ищенко сам не очень-то хотел быть зарегистрирован, и сделал для этого всё, что мог. Для этого для начала он не настаивал на выдвижении себя от конференции КПРФ. Затем конференция КПРФ была перенесена, и он, уже зная, что, скорее всего, конференция его не поддержит, так и не объявил тогда о том, что он планирует идти на выборы, как независимый кандидат. После того, как конференция КПРФ отказала ему в поддержке, Ищенко и на следующий день не стал заявлять, что он будет баллотироваться, а чего-то ждал. И ждал ещё несколько дней», — рассказал Павел Данилин.

«Затем он начал собирать подписи. И здесь ему никто не чинил никаких препятствий. За него подписались представители ЛДПР, представители КПРФ, и больше всего за него подписались единороссы. То есть «Единая Россия», по большому счёту, помогла ему собрать подписи», — подчеркивает Павел Данилин.

«Но, поскольку Андрей Ищенко собирал подписи чуть ли не последним, то получилось, что возникло «задвоение» подписей. Во всяком случае, по либерал-демократам. У ЛДПР есть ведь свой кандидат, они сдали подписи за него, потом подписались за Андрея Ищенко», — отметил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Это допустимо, но, если бы Андрей Ищенко раньше собирал подписи, то они были бы валидными. А так будут валидными подписи, которые собраны раньше», — отметил Павел Данилин.

«И в целом понятно, что Андрей Ищенко не очень-то хочет баллотироваться. Возможно, он не хочет, чтобы было засвечено его «грязное белье», возможно, просто хочет «соскочить». Я не думаю, что он сильно расстроился. Он прекрасно осознавал, что у него не все в порядке», — подчеркнул Павел Данилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ищенко принимал участие в выборах губернатора Приморья 9 сентября. Вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко он вышел во второй тур, который состоялся 16 сентября. Итоги второго тура выборов губернатора Приморья были признаны не действительными по рекомендации ЦИК РФ.