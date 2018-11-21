Трамп вступился за дочь после обвинений в злоупотреблении перепиской

Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в адрес его дочери Иванки за использование личной почты для служебных переписок, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что Трамп назвал некорректными сравнения поступков Иванки и Хиллари Клинтон, которую сам критиковал в 2016 году во время президентской кампании за использование личной почты для ведения служебной переписки.

«Они (письма — прим. ИА REGNUM ) не были под грифом секретности, как у Хиллари Клинтон. Их никто не удалял, как Хиллари Клинтон, которая удалила 33 тысячи писем. Она не делала ничего такого, чтобы скрывать свою электронную почту. Я кратко ознакомился с этим случаем и с президентским архивом — они все в президентском архиве. Ничего не спрятано», — заявил Трамп журналистам.

В то же время газета сообщает о намерениях представителей Демпартии США в Палате представителей конгресса начать расследование в адрес Иванки Трамп.

«И не было никакого сервера в подвале, как у Хиллари Клинтон. Если вы говорите о сходстве этих случаев, то вы транслируете фейк-ньюс. Всё, что делала Иванка — всё находится в президентском архиве. Всё — там», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября газета The Washington Post опубликовала информацию, согласно которой дочь Трампа Иванка, работающая в Белом доме, использовала личную электронную почту для ведения служебных переписок. Газета проводила аналогию между этим случаем и скандалом с участием Хиллари Клинтон, которая также использовала личную почту для служебной переписки, включая секретные данные.

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