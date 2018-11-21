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В Варшаве назвали миграционный пакт ООН неэффективным

Политика

«Это не тот метод»

Варшава, 21 ноября 2018, 01:25 — REGNUM  Подписание Варшавой миграционного пакта ООН всё равно не решило бы проблему миграционного кризиса, заявил польский министр внутренних дел Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Комментируя отказ Польши подписывать миграционное соглашение ООН о безопасной и регулярной миграции, Блащак заявил:

«Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот — это только усилит кризис и его последствия».

Напомним, 10−11 декабря в Марокко состоится саммит, на котором будет подписан миграционный пакт ООН. Решение о подписании соглашения принималось странами — членами ООН в течение двух лет — с момента принятия международной организацией Нью-Йоркской декларации.

В декларации, подписанной 19 сентября 2016 года, сказано, что ее целью является «спасение жизней, защита прав человека и справедливое распределение ответственности на глобальном уровне». Если каждая из стран будет выполнять свои обязательства по этому соглашению, выиграют и беженцы и принимающие их страны, считают авторы документа.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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