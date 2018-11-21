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Трамп назвал идею отмены военных контрактов с Эр-Риядом необдуманной

Политика

Повредит США, потому что поможет России и Китаю

Трамп назвал идею отмены военных контрактов с Эр-Риядом необдуманной
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Вашингтон, 21 ноября 2018, 01:00 — REGNUM  Разрыв контрактов на поставки вооружений в Саудовскую Аравию повредит США, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNBC.

«Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября предложение о прекращении американского военного импорта саудитам поступило от сенаторов США в связи с так называемым делом Хашогги.

Читайте подробнее: Сенаторы США предложили приостановить импорт оружия саудитам

Стоит отметить, что Трамп на более ранней стадии расследования убийства в Стамбуле (Турция) журналиста Джамяля Хашогги предупреждал: санкции против Саудовской Аравии, к которым его призывали в США, повредят американским интересам в совместном с Эр-Риядом бизнесе.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин прервал поставки оружия Эр-Рияду

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США и Саудовская Аравия
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