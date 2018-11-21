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США усиливают Сирийские демократические силы

Политика

Соединенные Штаты в Сирии решили подставить под удар Турции своих союзников из стран Персидского залива

Дамаск, 21 ноября 2018, 00:44 — REGNUM  По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), США предприняли меры по усилению Сирийский демократических сил за счет воинских подразделений других стран. Речь идет о военных из армий стран Персидского залива, которые входят в международную коалицию во главе с США. Какие конкретно страны задействуются, пока неизвестно.

Обсерватория сообщает, что эти подразделения уже переброшены в регион на восточном берегу Евфрата и вошли в состав военной группировки СДС.

Следует отметить, что основу Сирийских демократических сил составляют курдские отряды Народных защитников. Однако там есть и арабские формирования.

У Сирийских демократических сил сейчас не лучшие времена. Их серьезно потрепали террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме этого, арабские племена недавно призвали всех арабов выйти из состава СДС и призвали к вооруженной борьбе с ними.

Обострилась ситуация с Турцией. И она представляет в настоящее время наибольшую опасность для Сирийских демократических сил. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о скором начале военной операции в районах на восточном берегу Евфрата против курдских отрядов Народных защитников, которые Анкара относит к сирийскому ответвлению запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Турецкие военные мобилизовали уже шесть с половиной тысяч подконтрольных боевиков для проведения новой военной операции против курдских формирований. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Следует заметить, что неплохая, конечно, идея появилась у американцев — подставить своих союзников из стран Персидского залива под удар Турции.

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Участие США в войне в Сирии
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