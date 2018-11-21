Вашингтон сосчитал нефтяные танкеры, нарушающие санкционный запрет по Ирану

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Список танкеров, которые, по данным госдепа и береговой охраны, перевозили нефть из Ирана в Сирию с 2016 года, опубликован американской администрацией.

Список включает 35 танкеров — и он «неполный». Госдеп, а также американский минфин, утверждают, что их антииранские санкции нарушили в том числе и российские суда «Альметьевск» и «Волга».

В Вашингтоне подчеркнули, что к нарушителям санкционного запрета на участие в иранском нефтяном бизнесе будут приняты меры, если они будут и дальше поставлять нефть в Сирию из Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Вашингтон ввел санкции против 700 с лишним юридических и физических лиц, а также судов и самолетов Ирана — якобы в качестве наказания Тегерана «по ядерной программе».

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 700 физлиц и компаний Ирана попали под санкции США