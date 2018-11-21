Вооруженные силы Франции потеряли «Жнеца»

Париж, , 00:34 — REGNUM Минобороны Франции официально подтвердило потерю БПЛА MQ-9 Reaper MALE. Аппарат был задействован на севере Африки. Он участвовал в операции «Бархан».

Эта операция считается антитеррористической и началась еще в 2014 году. Проходит на территории нескольких стран: Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера, Чада в регионе Сахель.

На вооружении Франции всего шесть БПЛА MQ-9 Reaper. Четыре аппарата использовались в Африке. Теперь, получается, что осталось три таких беспилотника.

БПЛА MQ-9 Reaper потерпел катастрофу в ночь с 16 на 17 ноября в 1 час по парижскому времени в пустыне, на расстоянии в несколько километров от авиабазы Ниамей в Нигере. Причины инцидента пока не известны. Идет расследование. Жертв и разрушений в результате падения аппарата нет.

MQ-9 Reaper («Жнец») является разведывательно-ударным беспилотником. Производитель — американская компания General Atomics Aeronautical Systems, которая входит в состав корпорации General Dynamics. Аппарат может находиться в воздухе, в зависимости от его модификации, более 27 часов. Его максимальная скорость полета составляет более 400 километров в час.

БПЛА этой марки стоят вооружении США, Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран. В Соединенных Штатах «Жнецов» используют не только ВВС США, но и ЦРУ.