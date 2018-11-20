Ереван не хочет возвращать в Азербайджан новых «рамилей сафаровых»

Ереван, , 23:47 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян собирается встретится с родителями оказавшегося в плену в Азербайджане жителя приграничного села Бердаван Тавушской области Армении Карена Казаряна. Об этом Пашинян заявил на пресс-конференции во вторник, 20 ноября.

По его словам, он получил обращение от родителей Казаряна с просьбой о встрече и распорядился организовать ее.

5 июля 34-летний житель приграничного села Бердаван Тавушской области Армении Карен Казарян был взят в плен Азербайджаном, после чего Баку распространил информацию о пресечении попытки диверсии с армянской стороны. Министерство обороны Армении официально заявило, что Казарян не служит и никогда не служил в ВС Армении.

17 ноября жители Бердавана перекрыли автомагистраль, ведущую в Грузию, требуя вернуть домой их односельчанина.

«Моя супруга Анна Акопян уже дважды посещала семью Карена Казаряну, это означает, что вопрос не оставался без внимания. Но проведенная на днях акция, честно говоря, вызывает вопросы — против кого она направлена? Если против властей Азербайджана, то зачем понадобилось перекрывать дорогу, закрытие которой — одна из стратегических целей Азербайджана?

Если против нас, потому, что считают, будто мы недостаточно внимания уделяем проблеме, то возникает вопрос — почему супруга премьера дважды посещала семью, и на самом деле был такой прецедент, когда семье, оказавшейся в подобной ситуации, уделяется такое внимание?

Если речь о том, что Армения должна приложить усилия в направлении возвращения или обмена, то, конечно, должна приложить, но надо понимать, должен ли процесс соответствовать интересам Армении, или можно требовать решения вопроса любой ценой, и все равно, как общество отнесется и какой будет оценка?», — отметил он (цитата по panorama. am).

Никол Пашинян напомнил также о другом находящемся в плену в Азербайджане гражданине Армении.

«Почему из-за него не перекрывают дороги? Потому, что он воспитанник детского дома? Этой логикой мы руководствуемся? Раз уж он сирота, то, мол, ничего, пускай остается там», — отметил он.

И.о. премьера отметил, что сейчас много говорят о том, что Азербайджан предлагает обмен пленными по принципу «всех на всех», но на самом ли деле нужно идти по этому пути?

«Один из находящихся в Нагорном Карабахе азербайджанцев осужден посмертно, другой осужден на 20 лет, поскольку они убили двоих человек, в том числе и юношу, а одного человека ранили. Сейчас мы согласны вернуть двоих «рамилей сафаровых» Азербайджану? Согласны с этим вариантом? Я понимаю, с большим уважением отношусь к горю этой семьи, но я прямо говорю — не понимаю, зачем нужно перекрывать армяно-грузинскую дорогу», — отметил он.

По словам Никола Пашиняна, если кто-то думает, что власти могли предпринять какие-то меры и не сделали этого, то неверно воспринимает ситуацию.

«Я встречусь с семьей Карена Казаряна и проведу искреннюю беседу с нашими соотечественниками», — отметил он.

Рамиль Сафаров — азербайджанский офицер, получивший известность в связи с совершённым им в 2004 году убийством спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил обучение в рамках программы НАТО в Будапеште. В 2006 году был приговорён венгерским судом к пожизненному тюремному заключению.

31 августа 2012 года был передан Азербайджану для дальнейшего отбытия наказания, в тот же день был помилован указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. В Азербайджане Сафарова встретили как героя, он получил в подарок квартиру и был повышен до майора, с выплатой жалования за восемь лет, которые он провёл в заключении.

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