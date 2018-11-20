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Помпео поддержал заявления Трампа о Саудовской Аравии

Политика

США будут проводить политику, которая соответствует интересам их национальной безопасности

Помпео поддержал заявления Трампа о Саудовской Аравии
Gage Skidmore
Майк Помпео

Вашингтон, 20 ноября 2018, 23:36 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео высказался в поддержку заявлений президента США Дональда Трампа о Саудовской Аравии, 20 ноября передает агентство Reuters.

Помпео пояснил, что Соединенные Штаты обязаны проводить политику, которая соответствует интересам их национальной безопасности, в том числе в отношении Саудовской Аравии и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 ноября Трамп заявил в «Твиттере», что намерен «сохранить отношения» с саудитами, несмотря на их роль в убийстве журналиста Джемаля Хашогги.

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США и Саудовская Аравия
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