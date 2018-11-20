Порошенко наградил украинского шпиона Сущенко орденом

Киев, , 23:13 — REGNUM Награду украинскому шпиону Роману Сущенко заочно вручил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 20 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Порошенко наградил Сущенко орденом «За мужество» III степени.

Напомним, сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Сущенко был задержан ФСБ 3 октября 2016 года по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Сам Сущенко утверждает, что был в России по личным делам и является журналистом, однако следов его журналистской деятельности найдено не было.

Летом 2018 года Сущенко был признан виновным в шпионаже, его приговорили к 12 годам тюрьмы.

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