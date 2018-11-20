«Оранжевые победили в Киеве благодаря их победе в Москве» — о Евромайдане

Москва, , 22:54 — REGNUM Итоги киевского «Евромайдана» 2013−2014 годов можно признать успешными, поскольку они привели к глубокому расколу между Украиной и Россией, чего и добивался Запад от тех событий. Об этом 20 ноября заявил заместитель руководителя института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Говоря о вопросе итогов пятилетия, много говорят про отопление, благосостояние и так далее. Но давайте оценивать любое политическое действие по тем целям, во имя которых оно совершалось», — заявил Шишкин.

«Переворот не совершался ради того, чтобы украинцы жили лучше! Сам украинский проект задумывался и запускался поляками, австро-венграми, затем немцами и США только с одной целью — для раскола русской нации. И вот с этой позиции и нужно оценивать итоги пятилетки», — подчеркнул он.

В этом смысле необходимо признать огромный успех тех, кто упорно боролся против России все эти годы, указал Шишкин.

«Действительно, русские убивают русских сейчас на Украине, Украина превращается в анти-Россию. Представить ещё недавно, чтобы на Украине принимались законы, запрещающие русский язык, было невозможно. Сейчас это реальность», — отметил эксперт.

По его мнению, успех подобного размежевания был продиктован расколом в самой России.

«Для того чтобы в Киеве победили оранжевые, сначала в 1991 году оранжевые должны были прийти в России. Разве в России правящий класс в течение 20 с лишним лет не кричал, что Россия это Европа? Кричал. Мы от этого избавились? Нет. Мы ставим себе целью воссоединение Украины и России? Нет. А если мы такую цель не поставили, то и нечего удивляться, что это не произошло, нельзя», — отметил политолог.

«Если мы будем следующие целые пять лет рассказывать о том, какой плохой киевский режим, как он не заботится о своём народе, как там попирают права человека, то мы получим не то что во Львове — это будет уже и в Мариуполе, это будет уже и в Харькове, и везде и всюду. А что делать? Нужно бороться за Украину. Соединённые Штаты, Запад поставили себе цель: оторвать Украину от России, и они этого добились. Мы какую-то цель ставили? Я сомневаюсь», — добавил он.

21 ноября Украина отметит пятилетний юбилей так называемой «революции достоинства». Евромайдан начался вечером 21 ноября 2013 г. и продлился более трёх месяцев, завершившись бегством из страны теперь уже бывшего президента Украины Виктора Януковича и его отстранением от власти.