Годовщина Евромайдана: «Киев сделал ставку на консервативные идеалы»

Москва, , 22:52 — REGNUM Силы, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году, полностью растеряли свою репутацию в качестве «прогрессивной» проевропейской силы и теперь вынуждены обращаться к наглядной консервативно-охранительной риторике ради защиты своего положения. Об этом 20 ноября заявил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В том году власть не отмечала революцию, этот «день достоинства и свободы». Был Саакашвили, бегали атошники с Семенченко, и они-то гораздо больше отражали те события, чем действующая власть. Праздник игнорировали. Сейчас их нет, но и достижений у власти тоже нет», — заявил Мишин.

«Мы стали свободнее? Я что-то могу сказать силовикам, но силовики почувствовали себя в два раза свободнее: прокурор не удосуживается писать даже обвинения, просто госизмена по любому поводу, как ты чего ни критикуй. Плохо, что свободу обрели в первую очередь люди, которые отвечают за насилие», — подчеркнул эксперт.

На фоне полного провала в социально-экономической сфере и прямого противоречия политических реалий заявленным лозунгам о свободе и демократии на первый план практически незаметно вышла формула из трёх новых столпов — «армии, мовы и веры», указал политолог.

И за этот по существу глубоко консервативный лозунг теперь прячется власть, чтобы «забрать себе тот небольшой кусочек консервативных избирателей», считает он.

«Инспекторы, которые в Днепропетровске сейчас останавливают людей и заставляют говорить на украинской мове, — это всё, что это дало? Хвастаться нынешней власти просто нечем», — добавил Мишин.

21 ноября Украина отметит пятилетний юбилей так называемой «революции достоинства». Евромайдан начался 21 ноября 2013 года с собрания возле Главпочтамта и закончился 21−22 февраля 2014 года бегством теперь уже бывшего президента Украины Виктора Януковича из Киева и его отстранением от власти.