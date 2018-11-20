Тереза Мэй разъяснила шотландцам, что им даст сделка по Brexit

Лондон, , 22:46 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разъяснила, какие преимущества даст Шотландии соглашение по Brexit, 20 ноября передает агентство Reuters.

«(Соглашение) предоставит шотландским предприятиям ясность и определенность, необходимые им для защиты рабочих мест и уровня жизни, а также возвращение контроля над нашими водами, что улучшит ситуацию для наших рыбаков», — говорится в заявлении Мэй.

Премьер-министр Великобритании прокомментировала сделку после переговоров с первым министром Шотландии Николой Старджен.

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